Chi è Katia Follesa | biografia | carriera e vita privata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Tra le comiche più apprezzate d’Italia c’è, che recentemente si è anche “riciclata” come conduttrice di programmi principalmente culinari, come “Cake Star” in onda su Real Time dove si sfidano le diverse pasticcerie d’Italia. Suo malgrado nel maggio del 2023fu aspramente criticata per aver presentato l’evento che lanciava la seconda stagione dei “Ferragnez” , critiche alle quali lei rispose per le rime. Ma chi è? Come si è svolta la sua? E la sua? Rispondiamo a tutte queste domande nei successivi paragrafi. Chi èe ...