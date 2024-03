Chi è Dave McCary | il marito di Emma Stone | un amore da Oscar

(Di mercoledì 13 marzo 2024), classe 1985, è un comico e autore televisivo, ed è stato protagonista di uno dei momento più romantici della notte degli2024, quando è stato immortalato mentre bacia sua moglie, appena incoronata con il suo secondocome miglior attrice protagonista. Da quel momento in molti hanno iniziato a chiedersi chi sia il giovane uomo così alto – ben 1.88 cm – che svetta accanto all’attrice, minuta e bassina, che lo ha ringraziato nel suo discorso, citando anche la loro bambina, nata nel 2021, la piccola Louis-Jean.– fonte: ParadeIniziamo con il dire che anchefa parte del mondo dello spettacolo, anche se non si tratta di un propriamente di ...

Da una limousine bianca scende un uomo in calzettoni da calcio e scarpe coi tacchetti, è Ronaldo il Fenomeno. Nessuno sa che è lì per giocare , del resto non potrebbe farlo, non è in distinta: "Se ... (fanpage)

Iezzo: “Calzona deve fare anche scelte poco popolari, spazio a chi dà il massimo”: Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato la sconfitta subita dagli azzurri contro il Barcellona ...iamnaples

Il diritto di ogni testata di intervistare chi vuole: Le multe comminate per avere impedito a Dazn e a Sky di fare il proprio lavoro, arrivano dopo 12 violazioni dell'accordo contrattuale con le tv che detengono i diritti del calcio. E ripropongono una f ...tuttosport

Casa in affitto, il proprietario si può presentare per un controllo a sorpresa: Per chi vive in affitto il proprietario di casa può essere una vera spina nel fianco. Se si presenta per un controllo a sorpresa deve essere lasciato entrare nella sua proprietà Casa in affitto, il ...money