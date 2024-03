Che cosa ci ha insegnato Paul Alexander | che ha vissuto settant’anni in un polmone d’acciaio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È morto a 78 anni: quando ne aveva sei contrasse la poliomielite, che lo lasciò paralizzato dal collo in giù. Ma le difficoltà non gli impedirono di vivere una vita piena e memorabile

Un po’ controcorrente. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , non ha mai nascosto di volere un Fisco amico. E non a caso ora, in occasione di un convegno sulla riforma fiscale alla Camera, ... (lanotiziagiornale)

Nel nostro Paese, la tassa sugli assorbenti femminili è nuovamente aumentata. Una scelta discutibile e soprattutto insostenibile per un considerevole numero di donne che versano in condizioni ... (vanityfair)

Il film. “La zona di interesse”, quel muro e il rischio di indifferenza verso l'orrore: Man mano che le immagini scorrono, passiamo dallo sconcerto al disgusto, fino alla definitiva condanna. Generando una sorta di esonero morale, come se il male fosse un fenomeno che riguarda gli altri ...avvenire

Instagram attenziona le Storie: nuovi formati e strumenti fotografici in arrivo: Tuttavia, al momento non è ancora chiaro esattamente cosa offrirà questa nuova opzione e come si integrerà nell’esperienza complessiva delle storie su Instagram. Date le precedenti innovazioni ...news.fidelityhouse.eu

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 13 marzo su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): cosa vedere stasera in tv Film, documentari, reality, serie tv e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dal film "Poli opposti" su Rai 1 ...ilmessaggero