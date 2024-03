Champions | Napoli eliminato | Barcellona vince 3-1 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Alnon riesce l'impresa con iled è costretto a dire addio allaLeague. Dopo l'1-1 dell'andata maturato al Maradona, in terra catalana gli azzurri cadono 3-1: decidono le reti di Fermin Lopez, Cancelo e Lewandowski, mentre a nulla serve il lampo partenopeo di Rrahmani. La squadra di Xavi accede così ai quarti di finale, mentre per gli uomini di Calzona anche la beffa della matematica eliminazione dal nuovo format del Mondiale per Club 2025, cui parteciperà invece la Juventus (avanti nel ranking rispetto al) insieme all'Inter. I blaugrana partono forte e al quarto d'ora già sbloccano le marcature con Fermin Lopez, che calcia di prima intenzione sul cross basso preciso di Raphinha fulminando Meret per l'1-0. Non passano neanche due minuti e gli spagnoli piazzano anche il colpo ...