Champions League – Il Napoli cade | decisa la seconda ‘italiana’ al Mondiale per Club

Adesso è ufficiale: la Juventus si è qualifica ta per il Mondiale per club 2025 dopo l’eliminazione del Napoli contro il Barcellona. La conferma è arrivata anche dal club bianconero attraverso un ... (calcioweb.eu)

MEDIASET - Napoli, Politano: "Il nostro obiettivo sarà qualificarci in Champions League per vivere altre notti così": potevamo sfruttare meglio alcune occasioni ma purtroppo ci siamo fatti pescare troppe volte in fuorigioco. La Champions League Abbiamo 10 finali per qualificarci, il nostro obiettivo è quello di ...napolimagazine

Barcellona-Napoli 3-1, Calzona: «Sbagliato troppo, ma il rigore era netto»: Una sconfitta che brucia per Francesco Calzona, allenatore del Napoli che esce sconfitto dalla trasferta di Barcellona e deve salutare la Champions League agli ottavi di finale: ...ilmattino

Champions, Napoli eliminato: ko contro il Barcellona: Napoli generoso ma sprecone viene eliminato dagli ottavi di Champions League. Vittoria per 3-1 del Barcellona. Uno-due pesante dei blaugrana con Lopez e Joao Cancelo che trovano le reti tra il 13' e i ...mondopalermo