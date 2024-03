Champions League | Calzona | C' è tanta delusione Abbiamo concesso troppo all' inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Barcellona (Spagna), 12 marzo 2024 – Finisce agli ottavi di finale la corsa indel Napoli. Dopo l’1-1 del Maradona, infatti, gli azzurri perdono 3-1 nel match di ritorno in terra spagnola e vengono eliminati dal Barcellona, dicendo di fatto addio anche alla possibilità di partecipare al Mondiale per club del 2025. A dispetto del passivo finale, però, gli azzurri sono usciti dal terreno dello Stadio Luis Companys a testa altissima e pagando a carissimo prezzo un avvio shock: il Napoli è infatti partito con un po’ di superficialità e tra il 15’ e il 17’ ha incassato un pesantissimo uno-due, subendo i gol di Fermin e dell’ex Inter e Juve Cancelo, lesto a ribadire in rete la conclusione di Raphinha inizialmente respinta dal palo. Sotto 2-0, gli uomini dihanno avuto la forza di reagire e hanno accorciato le ...