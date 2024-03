Challenger Phoenix | Matteo Berrettini torna a vincere! Rimonta su Gaston e accesso agli ottavi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 194 giorni dopo,to in campo e l’ha fatto neldi(USA), torneo a cui è particolarmente affezionato visto il successo del 2019. Il tennista italiano ha ripreso nel suo incedere con una vittoria incontro il francese Hugo(n.85 del ranking) con lo score di 3-6 6-3 6-1 in 1 ora e 42 minuti di partita. Dopo un primo set particolarmente falloso,ha trovato la quadra, facendo la differenza soprattutto al servizio e mettendo in mostra alcuni vincenti di dritto micidiali. Qualificazionedi finale centrata, dove affronterà il vincente del match tra il transalpino Arthur Cazaux e il qualificato australiano Adam Walton. Nel primo set l’approccio di ...

