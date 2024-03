Challenger Phoenix | Matteo Berrettini | “Sono felice di essere tornato in campo con la vittoria | mi sento bene”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Erano trascorsi 194 giorni dall’ultima volta.ha fatto finalmente il suo ritorno in. La scelta del romano e del suo staff è ricaduta suldi(USA), torneo a cui è particolarmente affezionato visto il successo del 2019. Il tennista italiano ha ripreso nel suo incedere con unain rimonta contro il francese Hugo Gaston (n.85 del ranking) con lo score di 3-6 6-3 6-1 in 1 ora e 42 minuti di partita. Una partenza lenta quella di, che dal secondo parziale ha cambiato marcia e per Gaston non c’è stato nulla da fare. Qualificazione agli ottavi di finale centrata, dove affronterà il vincente del match tra il transalpino Arthur Cazaux e il qualificato australiano Adam Walton. “semplicemente ...

