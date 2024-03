Challenger di Phoenix | Berrettini torna e vince | “Sono felice | sembrano dieci anni dall’ultimo match…”

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Matteoin campo dopo oltre sei mesi e si prende una bella vittoria aldi, in Arizona. Il tennista romano vola in rimonta contro il francese Hugo Gaston per 3-6, 6-3, 6-1. Le parole di Matteo– supertennistv.it “felicissimo,passatidall’ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essereto a giocare. Ho vinto, perciòdue volte” ha detto dopo la partita. “Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club” ha aggiunto Matteo che proprio a, nel ...

