Cessione Milan | La Repubblica | gli arabi e il ruolo di Blue Skye

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Secondo La, dietro all’indagine aperta sulladelpotrebbe esserci l’ombra del contenzioso traed Elliot L’indagine fatta partire dalla Procura dio, che vede come oggetto ladel, è iniziata con la perquisizione della sede principale del club in via Aldo Rossi e ha intenzione di proseguire fino a quando non si giocherà a carte scoperte e si capirà chi detiene il controllo sulla società rossonera in questo momento. Tutto nasce dalla vendita dalla vendita da Elliot a RedBird nell’estate del 2022. Fin qui sembra tutto tranquillo, ma coloro che sono finiti sotto la tempesta sono l’attuale e e il passato CEO delGiorgio Furlani e Ivan Gazidis. Il primo è accusato di aver ...