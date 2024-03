Cessione Milan | discrepanze tra comunicazioni Sec e consiglio di amministrazione

Futuro societario Milan, svolta improvvisa in arrivo: c’entra il fondo PIF: È scoppiato il caso in casa Milan dopo la perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza in Via Aldo Rossi, quartier generale della società rossonera. La Procura di Milano ha riscontrato alcune ...spaziomilan

CorSera – Dalla penalizzazione alle coppe europee: cosa rischia il Milan sul piano sportivo: Terremoto in casa Milan dopo il blitz di ieri della Guardia di Finanza nella sede rossonera per verificare le operazioni legate alla Cessione del club da parte di Elliott al fondo RedBird. Se le ...fcinter1908

Indagine Milan, rivelazione shock dalla Procura di Milano: la notizia: È scoppiato il putiferio in casa Milan. Nella giornata di ieri, la Guardia di Finanza ha fatto irruzione nella quartier generale del club rossonero di Via Aldo Rossi a causa di alcune anomalie ...spaziomilan