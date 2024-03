Cessione Milan | Alessandro Giudice | indagine sulla vendita? C’è un parallelo con il Manchester United…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 13 marzo 2024), sul Corriere dello Sport, parla di untra ladel Manchester United e ladela RedBird La scomoda vicenda per la quale è stata fatta partire un’con protagonisti l’attuale amministratore delegato delGiorgio Furlani e l’ex CEO Ivan Gazidis, continua a far parlare. Ricordiamo che nella giornata del 12 marzo, la Procura dio ha perquisito la sede principale del club di via Aldo Rossi ed è sembra essere emerso che il controllo del club di via Aldo Rossi sia ancora nelle mani di Elliot. Questo rappresenterebbe un grande problema, visto che il fondo capitanato da Paul Singer è già proprietario del Lille. Nell’articolo 5 del regolamento Uefa si legge che: “nessun club può ...