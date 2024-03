Cesena Il sogno è praticamente realtà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) di Luca Ravaglia Orogel Stadium Dino Manuzzi, lunedì sera, 29’ del secondo tempo. Cristian Shpendi segna il 2-0 che piega il Gubbio. Che gol. Il gol. Quello che si scrive con la B maiuscola. La ‘B’ di ‘Promozione’. Va bene, l’approccio lessicale sarà anche rivedibile, ma il messaggio è chiarissimo e inconfutabile: è () fatta. Se ne sono resi conto tutti quelli che erano lì l’altra sera, 10.120 persone, più l’arbitro, gli avversari, gli steward e le forze dell’ordine. Non lo dice la matematica, per la quale servirà aspettare ancora qualche turno, visto che gli attuali 9 punti di margine sulla Torres che insegue, in sette gare a disposizione che ne mettono in palio 21, sulla carta non valgono niente. Ma lunedì sera, al 29esimo minuto del secondo tempo, tutti i sofismi del mondo sono stati risucchiati nella rete sotto la Curva Mare dal bolide con guida ...