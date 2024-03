Cesare Florio | l' uomo che ha creduto nella Lancia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Signor Fiorio conferma che l'idea di mettere i marchi degli sponsor sulle macchine da corsa sono nate da lei? “Sì il concetto di sponsor è cominciato da noi, siamo stati i primi. Poi, lo hanno fatto tutti gli altri”. Come giudica quella folgorante vittoria del 1983? “E' stato molto costruttivo avere il soppravvento sulla casa tedesca” L'Audi era potente perchè aveva quattro ruote motrici, giusto? “Sì, e vinceva dappertutto, ma noi avevamo acquisito l'esperienza dellaStratos e per gli altri non ci fu più niente da fare” Quanti ititoli mondiali? “19 titoli come verrà visto sul grande schermo, ma la concorrenza era spietata. Il racconto nel film è contro il tempo, non contro l'altro,ma non è facile da spiegare. I rally erano famosissimi a Monte Carlo, quel giorno c'erano più di 50mila spettatori ad attendere la finale. Era importante come una corsa ...

Race For Glory – Audi vs Lancia: trailer italiano del film con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl (Al cinema dal 14 marzo): Dal 14 marzo 2024 nei cinema italiani con Medusa Film la storia vera di Cesare Fiorio e del team Lancia con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl.cineblog

