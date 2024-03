Certificazione Unica CU 2024 | invio | compilazione e scadenza 18 marzo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Cu(o) è un documento fiscale che sintetizza in un unico modulo le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (come quelli da lavoro autonomo occasionale), incluse le ritenute fiscali e contributive operate, nonché eventuali detrazioni e deduzioni spettanti al lavoratore o al pensionato.I sostituti d’imposta utilizzano laper attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.In pratica tutte le informazioni per mettere il Fisco a conoscenza della situazione economica del contribuente, ai fini della dichiarazione dei redditi. ...

