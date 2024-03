Cercansi impiegati e commessi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Offerte di lavoro dagli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per informazioni: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro. IMPIEGATO. Impresa settore lapideo ricerca impiegato amministrativo/contabile. E’ richiesta esperienza nel ruolo ed è indispensabile e la conoscenza dell’inglese a livello avanzato; gradita la conoscenza della lingua araba. Necessaria la capacità di utilizzo di Excel e di gestionali aziendali (in particolare per la gestione magazzino Marmi). Contratto inizialmente a tempo determinato, part time 20 ore la settimana. Sede Massa. Offerta MS-218958. COMMESSO. Azienda ricerca commesso di vendita al pubblico e mansioni di ufficio: segreteria, ordini e stesura preventivi. Richiesta conoscenza di articoli per il giardinaggio e accessori agricoli. Preferibile esperienza.Sede Licciana Nardi. Contratto a tempo determinato. Offerta ...