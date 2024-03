Cerasuolo | vittoria amara senza Parigi L’Imolanuoto arriva settima in Italia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il titolono di Simonenei 50 rana, siglato nell’ultima giornata di gare, ha chiuso i campionatini perche esce da Riccione con la solita conferma nella rana con i successi, a livello senior, di Federico Poggio nei 100 (seguito sul podio dallo stesso) e del ventenne imolese, a cui si aggiungono una serie di medaglie e piazzamenti, nonché successi a livello giovanile. Anche se il tanto ambito pass per le Olimpiadi dialla fine non èto, aspettando così l’appuntamento con il trofeo Sette Colli (21-23 giugno) come ultima possibilità a cinque cerchi a cui punteranno i vari Poggio,ma anche Martina Carraro, Arianna Castiglioni e perché no anche Anita Bottazzo. ...

