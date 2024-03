Cecconi gioca Empoli-Bologna. "Cambiaghi può fare la differenza. L'assenza di Zirkzee? Non inciderà»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Luca, lei in carriera è stato sia ache a. Che partita si aspetta venerdì sera? "Sono due squadre in forma e a me l’è piaciuto anche contro il Cagliari, nonostante la sconfitta. Credo sia stata una delle gare migliori da quando c’è Nicola in panchina e penso che siano stati meno fortunati rispetto ad altre uscite, solo per questo non è arrivato un risultato positivo". Almancheràinfortunato. Quanto può pesare questa assenza? "È uno degli uomini più determinanti e mi è piaciuto fin dal primo giorno, ma credo che la formazione di Motta funzioni anche senza di lui perché è un gioco di squadra complessivo, indipendente dalle individualità. Magari verrà a mancare qualcheta particolare, ma sono comunque forti e ...