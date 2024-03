Cecchi | «Inzaghi? Bravissimo lui e non solo all’Inter! Persi in tanti»

(Di mercoledì 13 marzo 2024)dà grande valore aper il percorso – non scontato – dell’Inter in questa stagione, ma è dell’idea che non siadell’allenatore la bravura per questi risultati. Le sue parole a Radio Sportiva. RIPARTITO DA CAPO – Stefanoguarda alle partenze eccellenti degli ultimi anni: «Se il tifoso interista è arrabbiato con Simoneper il primo anno ha ragione, perché poteva fare di più. Anche se gli avevano detto i cardini di quello scudetto, che si chiamano Antonio Conte ma anche Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Quest’estate gli hai tolto André Onana, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, hai tolto Lukaku e messo Marcus Thuram che sembrava un ripiego. Nell’idea di calcio c’era Lukaku con Lautaro Martinez: ha fatto diventare quest’Inter una squadra intera. Ma dobbiamo fare un applauso a ...

Inzaghi "Atletico forte, sarà una battaglia sportiva": 'Sarà una gara importante e difficilissima, in uno stadio dove l'Atletico ha vinto 13 partite su 14, pareggiandone una, sappiamo che sarà dura, cercheremo di giocarla al massimo perchè le serate di Ch ...informazione

Inter si prepara per l'epica battaglia di Champions League con l'Atletico Madrid: L'Inter si prepara per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. La squadra nerazzurra, guidata dall'allenatore Inzaghi, si appresta a scendere in camp ...informazione

Cecchi: «Rigore Inter Non prendetevela col VAR! Interpretazione» | OneFootball: In tanti si sono scagliati con la decisione di Ayroldi di confermare al VAR il rigore di Inter-Genoa per il contrasto fra Barella e Frendrup. Cecchi, a Radio Sportiva, pur stando dalla parte di chi no ...onefootball