C' è un problema con le palle Attento | Jannik Sinner | l' indiscrezione di Guido Monaco

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Agli ottavi di finalici è arrivato con una prestazione quasi impeccabile: solo 10 errori gratuiti e 27 winner. Il 22enne altoatesino se la vedrà venerdì contro il ceco Ji?í Lehe?ka, intanto si può godere le 17 vittorie in serie, migliorando il primato italiano di Adriano Panatta. Agli ottavi ha avuto la meglio sullo statunitense Ben Shelton: “Ha provato ad aggredirlo presto nello scambio e venirgli avanti, manon ha fatto una piega — sono le parole di, commentatore tecnico di Eurosport, a TennisMania —. Contro Struff ha giocato una partita ai limiti della perfezione”. A Indian Wells c'è però unlegato alleda tennis: “Più vedo le partite e più mi rendo conto che con lec'è qualcosa, non dico ...

Back to Forbes.com: Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri ...forbes

Sanità, disturbi alimentari: 1.744 pazienti presi in carico in Liguria nel 2023 (+5%): raccontando come hanno affrontato e superato il problema dell’anoressia e di altri disturbi dell’alimentazione. “Voglio ringraziare chi oggi ha scelto di essere qui per portare la propria ...savonanews

Giornata mondiale del sonno, neurologo 'disturbi per 1 italiano su 5': In ogni caso il problema delle notti bianche accomuna una quota crescente ... sicuramente possiamo dire che in Italia i veri insonni, cioè pazienti con questo specifico disturbo, sono una popolazione ...notizie.tiscali