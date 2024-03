CdS – “Su Osimhen rigore netto Abbiamo paura di rischiare”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 2024-03-13 00:55:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: 23:53 Calzona: “Dobbiamo essere più costanti” “A centrocampo numericamente siamo corti. Hanno tutti caratteristiche diverse: a volte è un bene, a volte un male. Ma non è una questione di uomini. Dobbiamo essere più costanti nella partita. Sotto l’aspetto dell’impegno i calciatori hanno dato il cento per cento. In campionato possiamo agganciare chi ci è davanti“. 23:51 Calzona: “Male nel finale con il cambio di modulo” “La parte finale del match non l’fatta bene perchécambiato modulo. Questa squadra ha bisogno di certezze. Dobbiamo lavorare sulle certezze“. 23:49 Calzona: “Alla pari con il Barcellona” “C’è rammarico perché dovevamo allungare il minutaggio del giocare bene. Magiocato alla pari con il Barcellona. I cambi? ...