Cccp – Fedeli alla linea | annuciato il tour estivo 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo l’essersi ritrovati e la conseguente mostra “Felicitazioni!1984-” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, dopo il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “in DDDR” e l’uscita dell’album live inedito “Altro Che Nuovo Nuovo“, itornano sulle scene live in Italia con il“In FEDELTÀ lac’è”. A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, saliranno sul palco dei principali festival italiani, presentandosi come uno degli eventi ...

In Altro che nuovo nuovo non ci sono solo i classici della band punk filosovietica e melodica emiliana. Ci sono anche due inediti, una cover tedesca e l'espressività unica di uno dei gruppi più ... (vanityfair)

"Siamo arrivati tardi o forse troppo presto, comunque il nostro tempo non assomihlia la vostro". Il cortocircuito è doppio. Non c’è solo quello che fa saltare il microfono sul palco dell’Astra ... (quotidiano)

Il ritorno dei Cccp, ufficiale il tour italiano. Chiusura a Melpignano il 9 agosto: unica data al Sud. Biglietti da domani: Live in Melpignano: si potrebbe cantare così. La lunga attesa è finita: è arrivato l'annuncio ufficiale del tour italiano dopo la tre giorni di Berlino che ha riportato sul palco i Cccp Fedeli alla ...msn

I Cccp tornano in tour: a Catania l’unica data per Sicilia e Calabria: Il 4 luglio alla Villa Bellini. Special guest i Marlene Kuntz che festeggiano i 30 anni di "Catartica" Sarà Catania l’unica data per Sicilia e Calabria dell’attesissimo tour dei Cccp – Fedeli alla ...tempostretto

Cccp-Fedeli alla linea, al via da Bologna tour italiano: I Cccp-Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con il tour 'In Fedeltà la linea c’è' che prenderà il via da Bologna il 21 maggio prossimo. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annare ...adnkronos