(Di mercoledì 13 marzo 2024), 132024 – Lo, che campeggia al centro di un cielo azzurro macchiato da nuvole grigie pronte a scomparire, sfiora i tetti dellae dice: "". Monsignor Massimo Manservigi, vicario del vescovo e arciprete della, ne spiega subito il significato: "Abbiamo pensato – dice – a unavista dall’alto, al centro della città, che rappresenta un collegamento tra la terra e il cielo per un evento che non è solo aperto alla chiesa cattolica ma all’intera comunità. Perché questo edificio è un bene di, nessuno escluso". Il compito di dettagliare il programma dell’apertura del 23 tocca al diacono Emanuele Pirani: "Abbiamo chiamato a raccolta tutte le realtà ...

Cattedrale di Ferrara, inaugurazione il 23 marzo. Coristi, processione e maxi schermi, lo slogan: "Siamo tutti invitati": Ricchissimo il programma che, dalle 17.30, aprirà la settimana santa. Processione e poi la messa Saranno presenti sindaci e tutte le realtà diocesane. Monsignor Manservigi: "Evento straordinario" ...msn

Diocesi: Mantova, domani esposizione straordinaria della reliquia del Preziosissimo Sangue nella cripta della basilica di S. Andrea: Sarà anche l’occasione per osservare da vicino la “particella” della reliquia custodita nella Cattedrale, che la città ha avuto modo di vedere nelle mani del vescovo Marco Busca, in preghiera sulla ...agensir

Diocesi: a Ferrara “Via Crucis – Via Lucis”, rappresentazione teatrale nella basilica di San Francesco: Si intitola "Via Crucis - Via Lucis" la rappresentazione in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.30 nella basilica di San Francesco a Ferrara. Si tratta di un'interpretazione del pensiero dell'Evang ...agensir