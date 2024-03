Cattani | Aiutare chi vuole diventare genitore tra mission Farmindustria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - "chi. E' una delledelle imprese farmaceutiche per i propri dipendenti attraverso strumenti concreti di welfare, prevenzione e formazione. Misure che hanno contribuito a far registrare nelle nostre aziende un numero di figli superiore del 45% rispetto alla media nazionale". Così Marcello, presidente di, nel corso del convegno 'La natalità: una questione di coppia', in corso a Roma. "Nelle nostre imprese - spiega- le donne sono il cuore pulsante della ricerca, il 53%. Rappresentano il 45% del totale e il 46% di quadri e dirigenti. A dimostrazione che oggi la maternità è più diffusa dove l'occupazione femminile è più alta". Oggi 'quota 2', che ...