Catania | tenta furto all’università ma viene sorpreso e arrestato dai Carabinieri

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Potrebbe sembrare un aneddoto bizzarro, untopresso la facoltà di legge, ma è quanto realmente accaduto l’altra sera, quando un 30enne catanese, pregiudicato, si è introdotto all’interno del plesso universitario di via Gallo, attualmente oggetto di ristrutturazione, dove il ladro aveva preso di mira un container che la ditta appaltatrice per i lavori aveva installato nel cortile dello stabile. Nella circostanza, dopo averne rotto una finestra, il malvivente si era intrufolato nell’area recintata, cominciando a rovistare. All’interno, aveva cercato e selezionato il materiale di suo interesse, ovvero una smerigliatrice, un flex, una saldatrice, un martelletto e un trapano, e li aveva sistemati nei pressi del cancello della struttura, pronti per essere poi portati via. Il malvivente, però, non sapeva che in ...