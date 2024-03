Castegnato quasi salvo Breno con l’acqua alla gola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024)(Brescia) L’Atleticorilancia e si porta a due punti dsalvezza, ilnon trova lo scatto desiderato e rimane nel cuore dei play out, a otto lunghezze dzona tranquilla della classifica. In chiave bresciana è questo il sunto della ventiseiesima giornata del girone C di serie D, che ha condotto il Campionato a otto turni dal termine. Un traguardo che ora viene visto con meno apprensione dai franciacortini di mister Guerra, che proprio all’ultimo assalto sono riusciti a costringereresa il Mestre, conquistando tre punti che definire importanti è riduttivo. I nerazzurri non solo sono riusciti a vincere una sfida dalle mille emozioni, ma hanno messo in mostra il gioco e la tenacia che potranno rivelarsi decisive domenica prossima, quando i nerazzurri ...