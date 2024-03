Caso Milan | Fontana | 'Vedere le carte prima di dare giudizi'

Una blatta è stata Trovata tra il purè e i bocconcini di pollo con crema di verdure serviti nella mensa della scuola primaria Clementina Perone di Milano . La maestra ha subito segnala to il caso al ... (fanpage)

Che il menù nelle mense scolastiche non sia da ristorante gourmet è chiaro a tutti i genitori: ma da questo a trovare plastica o insetti nel cibo, è ovvio che in mamma e papà si crei qualche ... (gamberorosso)

Il Regolamento di Milan-Real Madrid : ecco cosa succede in caso di pareggio nel match dei quarti di finale di Youth League 2023/2024. La competizione Uefa dedicata alle formazioni U19 entra nel vivo ... (sportface)

Milan, tutto pronto per Praga: c’è solo un assente | VIDEO CM.IT: Le ultime da Milanello sulla squadra di Stefano Pioli prima della partenza per Praga: domano il ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia È giornata di vigilia per il Milan di Stefano ...calciomercato

CorSera – Dalla penalizzazione alle coppe europee: cosa rischia il Milan sul piano sportivo: Terremoto in casa Milan dopo il blitz di ieri della Guardia di Finanza nella sede rossonera per verificare le operazioni legate alla cessione del club da parte di Elliott al fondo RedBird. Se le ...fcinter1908

Gazzetta - Milan, dall'ammenda alla penalizzazione e l'esclusione UEFA: tutti i possibili rischi: Che cosa succede adesso al Milan Questa la domanda che tutti i tifosi rossoneri si fanno dopo le perquisizioni a Casa Milan da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Tra gli ...ilbianconero