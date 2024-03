Caso Milan | Bellinazzo | “Accusa è gravissima Sulla cessione dico che…”

Il blitz della Guardia di Finanza nella sede del Milan ha scatenato la preoccupazione in casa rossonera tra voci di multe, penalizzazioni in classifica o esclusioni dalle competizioni europee. ... (calcioweb.eu)

Franco Ordine ha parlato dell' indagine in corso sulla cessione del Milan nel suo articolo per il sito web 'DerbyDerbyDerby.it'. Il punto (pianetamilan)

Europa League – Atalanta, Milan e Roma, quarti a un passo Conference League – Fiorentina-Maccabi: trionfo viola a 1,30 su Sisal.it: Il Milan, in Europa League, vola a Praga dove sarà ospite dello Slavia. Rossoneri, dopo il successo dell’andata, favoriti anche in Repubblica Ceca, per gli esperti Sisal, a 2,15 contro il 3,10 dei ...adnkronos

Pareggia la Juve e il Milan la scavalca, ma l'Inter è lontana: In Bologna-Inter 0-1, i nerazzurri hanno festeggiato il loro 116° compleanno con una vittoria in trasferta ...corrierecesenate

Milan alla vigilia contro lo Slavia Praga si è rivisto Ibrahimovic... Maximilian: Gli occhi sono caduti subito su Ibrahimovic. Non si tratta di Zlatan, naturalmente, ma di Maximilian, classe 2006 e anche lui attaccante. 25 presenze in stagione con la maglia rossonera dell'Under 18 ...gianlucadimarzio