Caso Dia | la Salernitana chiede risarcimento da 20 milioni al senegalese

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà il Collegio Arbitrale a dirimere la controversia legale tra lae Boulaye Dia. Il club del presidente Danilo Iervolino, infatti, ha depositato un’istanza a seguito del comportamento avuto dal calciatore in occasione della trasferta di Udine. Come spiegò anche l’allenatore dei campani Fabio Liverani al termine del match, l’attaccante avrebbe rifiutato di scendere in campo nei minuti finali della gara. Lanei giorni successivi ha punito il calciatore, disponendo che si allenasse separatamente dal gruppo squadra. Nelle scorse ore il club ha attivato il Collegio Arbitrale,ndo la conferma del provvedimento ‘punitivo’ adottato ed una multa pari al 50% dello stipendio mensile lordo percepito dal calciatore, fino al termine della stagione. Ma non è tutto. La ...