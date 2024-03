Case green ultime notizie | quante sono quelle vendute in fascia A e B città per città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bologna, 13 marzo 2024 – Casasì o no? Il dibattito si fa sempre più acceso alla luce della direttiva europea approvata ieri e intanto l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2023 mettendo in luce come il 72,7% delle transazioni abbia riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G). E se le classi energetiche intermedie (C-D-E) compongono il 20,8% delle compravendite, solo il 6,5% degli acquisti riguarda soluzioni in classe energetica elevata (A-B). La quota di acquisti di abitazioni in classe energetica A e B è simile a quella registrata nel 2022, mentre nel 2021 era più alta e sfiorava l’8%. Si assiste, sempre secondo Tecnocasa, a una lieve contrazione degli acquisti di abitazioni in classe energetica elevata, diminuisce infatti l’offerta di soluzioni di nuova ...