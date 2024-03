Case green | Tovaglieri Lega a Notizie com | “Obiettivi irrealizzabili per l’Italia | le sanzioni ricadranno sui cittadini”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La direttiva Ue sulleha ottenuto l’ok della Plenaria, che ha come obiettivo emissioni zero entro il 2050. È stata approvata con 370 sì, 199 no e 46 astenuti. Forza Italia, Fratelli d’Italia ehanno votato no, nonostante il provvedimento sia arrivato in Aula con delle modifiche richieste proprio dai partiti della maggioranza di centrodestra italiani. Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva si sono espressi a favore. La normativa prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero dal 203, dal 2028 tutti gli edifici pubblici. Inoltre, almeno il 16% degli edifici pubblici con le peggiori prestazioni andrà ristrutturato entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Per lesi applicherà l’obiettivo di riduzione del consumo energetico del 16% entro il ...