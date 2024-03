Case green | Simiani Pd a Notizie com | “Perseguire il salto di qualità del Superbonus nell’efficienza energetica”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Al di là degli aspetti economici quindi, ilha permesso undiche va perseguito. La scelta del governo di abbattere tutti i bonus edilizi con la scusa del buco nel bilancio, è una narrazione che non ci convince: è errata e lo dicono i dati Non un ritorno vero e proprio al, ma incentivi statali per portare avanti il percorso che rispetti la direttiva europea delle. È questa la strada tracciata dal Marco, componente della commissione Ambiente del Pd. (Foto di Facebook) –.comIl deputato dem è convinto che il provvedimento approvato dal parlamento europeo, “porterà sviluppo, sicurezza e benefici all’economia e alla difesa dell’ambiente. Come tutte le direttive europee”. E aggiunge che ...