Case green | Lombardia | nel 2023 sostituiti 3000 impianti termici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Nella Regioneha investito 12 milioni di euro per consentire a oltre 3.000 famiglie di sostituire glicivili più inquinanti cona biomassa a basse emissioni. Una misura che ha avuto un successo straordinario e che nel 2024 replichiamo raddoppiando la cifra". Così l'assessore della Regioneall'Ambiente Giorgio Maione, commentando la nuova direttiva Ue sulle. Chiamarla così, secondo Maione, "è un'operazione diwashing politico. In Europa - aggiunge l'assessore - spesso danno nomi accattivanti a follie senza senso. La sostenibilità ambientale non si persegue con divieti che penalizzano le famiglie, ma attraverso percorsi culturali e incentivi a imprese e cittadini per ...