Case green | ecco chi si deve adeguare alla direttiva Ue e quando

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – Il Parlamento europeo ha adottato la cosiddettasulle '', che mira a ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia nel settore edilizio dell'UE, e a renderlo climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre a ristrutturare e migliorare un numero maggiore di edifici con le peggiori prestazioni., ma con meno vincoli. Ue: ok all’Italia per 1,1 miliardi di aiutiCosa prevede laUe sulleapprovata in via definitiva eentrerà in vigore Cinque milioni di palazzi da rifare Laeuropea porteràriqualificazione “in pochi anni di oltre 500mila edifici pubblici e circa 5 ...

Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - "Destra e Salvini imprenditori della paura e delle bugie, come sulla direttiva Case Green : non ci sarà alcun salasso, anzi vantaggi perché si ridurranno le bollette. Il ... (liberoquotidiano)

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Destra e Salvini imprenditori della paura e delle bugie, come sulla direttiva Case Green : non ci sarà alcun salasso, anzi vantaggi perché si ridurranno le bollette. Il ... (calcioweb.eu)

Entro il 2030, i nuovi edifici dovranno avere emissioni zero, intanto saranno implementati piani nazionali di ristrutturazione per i vecchi edifici e saranno aboliti i sussidi per le caldaie a ... (wired)

Case green, arriva l’ok dal Parlamento Ue. Stop alle caldaie a gas: Arriva l'ok dal Parlamento europeo alla Direttiva sulle Case green. Dal 2040 è previsto lo stop alle caldaie a gas.finanza

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 13 marzo su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Cosa vedere stasera in tv Film, documentari, reality, serie tv e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dal film "Poli opposti" su Rai 1 ...ilmessaggero

Direttiva green, parla il relatore Cuffe: "Italia non sarà danneggiata": A sentire l'attivista verde, molto noto nel suo paese per le battaglie ambientaliste, gli sforzi economici che i cittadini dovranno affrontare per ristrutturare le abitazioni saranno ripagati ...tgcom24.mediaset