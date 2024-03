Case green | è allarme per costi riqualificazione e svalutazione immobili | la stima

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Preoccupano le nuove misure varate dall’Ue in tema di ''. Secondo unlanciato dal Codacons, gli interventi dienergetica degli edifici comportano un costo medio compreso tra i 35mila e i 60mila euro ad abitazione, e solo per la sostituzione della caldaia con un modello di nuova generazione la spesa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Oscar 2024, tutte le nomination: quando vederli in tv, previsioni Bucci: “Soddisfatto per inizio lavori tunnel subportuale Genova” Rocco Casalino: “Insulti re bancarelle? Non ho paura, ma ora bersaglio facile ambulanti” Gli eredi di Sinead O’Connor diffidano Trump: “Non usi Nothing Compares 2 U in comizi” Bollette gas in calo a febbraio 2024, Arera: ...