Case green | direttiva Ue approvata | 5 milioni di case da rifare in Italia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Entro il 2030, tutte le nuove costruzioni dovranno essere a emissioni zero, con requisiti di efficienza più rigorosi. I piani nazionali per la ristrutturazione degli edifici dovranno essere implementati, mentre i sussidi per le caldaie a combustibili fossili, inclusi quelli a gas, saranno interrotti. L’obiettivo è raggiungere così le emissioni zero per l’intero parco immobiliare dell’UE entro il 2050. Sono queste le principali novità contenute nellaeuropea(nota anche come Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). Il voto ha visto 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti. L’accordo ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei gruppi parlamentari europei, inclusi Popolari, Liberali, Socialisti, Verdi e Sinistra, nonché da una parte dei Non Iscritti. Ciò che colpisce è che le tre ...