Case green | cosa cambia con la direttiva appena approvata dal parlamento europeo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Entro il 2030, i nuovi edifici dovranno avere emissioni zero, intanto saranno implementati piani nazionali di ristrutturazione per i vecchi edifici e saranno aboliti i sussidi per le caldaie a combustibili fossili

La direttiva Ue sulle Case green ha ottenuto l’ok della Plenaria, che ha come obiettivo emissioni zero entro il 2050. È stata approvata con 370 sì, 199 no e 46 astenuti. Forza Italia, Fratelli ... (notizie)

Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - "Destra e Salvini imprenditori della paura e delle bugie, come sulla direttiva Case Green : non ci sarà alcun salasso, anzi vantaggi perché si ridurranno le bollette. Il ... (liberoquotidiano)

Fillea, con Case green lavori su 5,5 milioni di edifici: La direttiva europea sulle Case green porterà alla riqualificazione "in pochi anni di oltre 500mila edifici pubblici e circa 5 milioni di edifici privati con le prestazioni più scadenti, ognuno dei ...ansa

Direttiva green, parla il relatore Cuffe: "Italia non sarà danneggiata": A sentire l'attivista verde, molto noto nel suo paese per le battaglie ambientaliste, gli sforzi economici che i cittadini dovranno affrontare per ristrutturare le abitazioni saranno ripagati ...tgcom24.mediaset