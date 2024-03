Case green | c’è il sì alla direttiva Dal 2030 edifici a emissioni zero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nuovidal, piani nazionali di ristrutturazione e stop ai sussidi per caldaie a combustibili fossili, anche a gas. Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva lasulle, proposta dCommissione a fine 2021 per azzerare ledel parco immobiliare dell’Ue entro il 2050. L’Aula di Strasburgo ha sostenuto con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti l’intesa politica raggiunta con gli Stati a dicembre dopo un complesso negoziato che ne ha ammorbidito i vincoli e garantito flessibilità ai governi per attuarli. Misure più soft ed esenzioni che non sono però bastate ai partiti che sostengono il governo Meloni per votare a favore. L’accordo ha raccolto il consenso ...