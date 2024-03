Cascina | Anche la cancellazione è violenza in Biblioteca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024)12 marzo 2024- Sarà inaugurata lunedì 18 alle 18.00, nei locali dellacomunale Peppino Impastato, la mostra “la”, realizzata dal collettivo femminista “Le RiVolta pagina”. L’iniziativa rientra nel calendario di “Donne costruttrici di pace e di diritti” a cura della Casa della Donna Pisa, tema scelto quest’anno per il mese di marzo per richiamare l’impegno delle donne nel costruire ponti, diritti e occasioni di scambio e riflessione costruttiva. “La mostra – spiega Ketty De Pasquale, presidente Casa della Donna Pisa – nasce con l’intento di recuperare e trasmettere la memoria di donne che in tutti i campi del sapere hanno dato contributi importanti alla qualità della vita, all’affermazione dei diritti, alla ricerca scientifica. Donne che nonostante ciò ...