Casalino | competitività Ue viene dal mercato unico più forte

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 'Il rafforzamento delè condizione imprescindibile per un'Europa più competitiva. Sul tema vi sarà a breve un Rapporto a cura del Presidente Letta. Superare le frammentazioni in settori chiave quali Tlc, energia, capitali e ferrovie, ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e promuovere progetti strategici di scala europea sono i pilastri di una rinnovata politica industriale, anche in vista del prossimo mandato Ue": lo ha sottolineato il direttore generale per la Politica industriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Paolo, parlando a Berlino a margine del terzo ed ultimo evento di avvicinamento al Festival dell'Economia di Trento, in cui attori istituzionali e del mondo imprenditoriale italiano e tedeschi hanno discusso delle ricette per tutelare e promuovere l'industria europea. ...