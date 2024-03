Cartelle a rate | minor gettito per 2 | 5 miliardi in 12 anni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Unper 2,55in dodici. E' l'effetto che avrà - secondo quanto si legge nella relazione tecnica - l'allungamento dei piani diizzazione per i debiti fiscali previsto dal nuovo decreto legislativo sulla riscossione approvato in via preliminare lunedì dal consiglio dei ministri. L'impatto sarà di -40,4 milioni nel 2025 per poi salire progressivamente fino al picco di -411 milioni nel 2030. A quel punto poi l'impatto inizierà a ridursi, fino ad azzerarsi nel 2037.

Arriva un allungamento dei tempi per saldare i debiti con il fisco: dilazioni in 120 rate per chi attesta le difficoltà con Isee o indici contabili o ha debiti sopra i 120mila euro. Per gli altri ... (ilsole24ore)

Arriva un allungamento dei tempi per saldare i debiti con il fisco: dilazioni in 120 rate per chi attesta le difficoltà con Isee o indici contabili o ha debiti sopra i 120mila euro. Per gli altri ... (ilsole24ore)

Fisco “amico”: rate fino a 10 anni e Cartelle cancellate se non riscosse entro 5 anni: Basta con Cartelle esattoriali che si accumulano per anni e diventano un incubo per i cittadini. Dal 2025, quelle non riscosse entro cinque anni saranno automaticamente cancellate. Si fa pulizia nel ...laprovinciadivarese

Riforma fiscale, Meloni: “Lotta all’evasione record merito del governo”. Ma nel 2023 neanche una norma contro i furbetti: La premier cita la stretta alle partite Iva «apri e chiudi», Leo considera il gettito della rottamazione. Giorgetti difende gli autonomi, ma i dati del suo ...ilsecoloxix

Multe e bolli non pagati: sarà più facile mettersi in regola: Novità su eventuali multe e bolli non pagati: con il nuovo sistema di riscossione previsto nel 2025 sarà più facile mettersi in regola.sicurauto