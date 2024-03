Carriere aperte nell’automotive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Opportunità di formazione o di riqualificazione professionale gratuite per lavorare nel settore automobilistico. È possibile conoscerle giovedì 14 marzo ad Arese, dalle 10 alle 12, al centro civico Agorà in via Monviso 7. Durante l’appuntamento sarà presentato Academy, il progetto che include percorsi di formazione e riqualificazione professionale dedicati al settore automotive, con un focus sulle competenze necessarie per lavorare nelle carrozzerie e officine multiservice. I percorsi, della durata di 150 ore, sono stati progettati e realizzati da Afol Metropolitana in collaborazione con Adecco e Autocenter Arese e partiranno nelle prossime settimane. Al termine dei percorsi ci sarà la possibilità d’inserirsi in realtà del territorio presenti nel settore automotive. Un altro appuntamento con il lavoro si tiene mercoledì 20 marzo, dalle 10 alle 12, in Cascina Grande a Rozzano. Ospiti ...