Carmen | il balletto dal 19 Marzo al Teatro Brancaccio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024), ildal 19al 202024 aldi Milano.in due atti su musiche di Georges Bizet Impreziosita nelle scene e nei costumi, ladeldi Milano si conferma tra le produzioni più attese della stagione., bella e anticonformista, passionale e desiderata, che sfida chiunque voglia sottometterla, e il Destino, così ben descritto dall’onnipresente leitmotiv della musica, sono i protagonisti dell’esclusiva versione deldi Milano. Un’ammaliante faccia a faccia in cuicomprenderà che l’unico modo per vivere come desidera è piegarsi a Lui, al fatum, e accettare la morte imminente che le è stata annunciata dalle ...