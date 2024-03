Carlos Alcaraz stende Marozsan a Indian Wells | prosegue la sfida con Sinner per il numero 2

Carlos Alcaraz ha esorcizzato la bestia nera: 6-2, 6-3 senza appello a uno spento Felix Auger-Aliassime per guadagnarsi il passaggio agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells dove ... (oasport)

Al termine della gara vinta contro il canadese Auger-Aliassime, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha firmato sulla telecamera con un particolare che non è passato inosservato: di cosa si tratta e gli ... (ilgiornale)

Carlos Alcaraz si prende la rivincita con Fabian Maroszan, Jiri Lehecka rulla Stefanos Tsitsipas: Match rapidi in questo day 10, almeno in avvio. Finiscono prestissimo le partite d'apertura nel torneo maschile, con Carlos Alcaraz e Jiri Lehecka che strappano un biglietto di sola andata per i quart ...eurosport

Indian Wells, Alcaraz ai quarti: Marozsan ko in due set: INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale del 'BNP Paribas Open', primo Masters 1000 della stagione in corso sul duro (plexiplave) all'Indian Wells Garden, con un montepremi ...corrieredellosport

Tennis, Atp Indian Wells: Alcaraz avanti, Marozsan ko in due set: Carlos Alcaraz prosegue la sua avventura a Indian Wells e si qualifica ai quarti di finale del torneo. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, ha battuto ...sportmediaset.mediaset