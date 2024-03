(Di mercoledì 13 marzo 2024) Domani a Roma evento promosso dall'Accademia Calabra e dall'Adnkronos dedicata ascomparso prematuramente a 74 anni, già professore ordinario diall'Università Tor Vergata Domani a Roma laricorderà, professore ordinario dipresso l'Università Tor Vergata e direttore della prestigiosa scuola di specializzazione in, originario di Fiumara di

Cardiologia italiana ricorda Franco Romeo, luminare generoso: Domani a Roma evento promosso dall'Accademia Calabra e dall'Adnkronos dedicata a Romeo scomparso prematuramente a 74 anni, già professore ordinario di Cardiologia all'Università Tor Vergata ...adnkronos

Ambulatorio di Cardiologia nella casa di comunità di Arcisate: Sarà operativo il martedì mattina ed è dedicato principalmente ai pazienti cronici e fragili con quadro di scompenso cardiaco, residenti nel distretto ...varesenews

Scompenso cardiaco cronico sintomatico: ok Aifa a rimborsabilità dapagliflozin: (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità dell’estensione di indicazione di dapagliflozin, in monosomministrazione giornaliera orale, per il trattamento dello scompen ...padovanews