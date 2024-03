Capello | 'Fallo su Osimhen | al Napoli manca un rigore L'arbitro non è stato 50 e 50'

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Fabioha commentato a Sky Barcellona-, gara che ha estromesso i partenopei dalla competizione: "Io non sono per i rigori,...

FALCAO JR, Ranieri Che goduria l'errore su Llorente: Giuseppe Falcao, figlio dell'ex centrocampista della Roma, e tifoso giallorosso ha scritto un post su Facebook nel quale ha attaccato il difensore viola Luca Ranieri: "C’è ...firenzeviola

FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 28: Cristiano Biraghi: Inoltre, al contrario di alcune sue dichiarazioni, fu verificato che negli allenamenti non venivano mai fatte sedute specifiche sui rigori e che anzi non li faceva nemmeno tirare dopo un Fallo in area ...calcioblog

Capello: 'Napoli, ti dico come battere il Barca. Osimhen Domanda da un milione di dollari': L'ex tecnico ha parlato della gara che il Napoli affronterà contro il Barcellona e anche di Victor Orsimhen. Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus, ha rilasciato alcune dichi ...informazione