Cane non vaccinato e con rabbia ferisce 7 persone | indagati in procura i due proprietari

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Una coppia perde di vista il proprioe questo aggredisce sette: sfiorata la tragedia in un parco I cani, se portati all’esterno, vanno sempre tenuti al guinzaglio o con la museruola. Una regola che non è stata emessa per arrecare danno, ma per salvaguardare la salute di altri animali e dellecircostanti. Se queste misure di sicurezza non vengono rispettate il rischio è di ritrovarsi in guai molto seri. Non sempre, infatti, ilUnall’interno del canile (Ansa Foto) – Cityrumors.itè un animale aggressivo, ma in alcune circostanze: per paura, gioco o difesa del territorio, anche il più calmo del mondo può tirare fuori la propria irruenza. Per questa e altre mille ragioni tenerli sempre sott’occhio ed evitare di lasciarli ‘troppo liberi’ è sempre cosa buona e giusta. È ...