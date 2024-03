Cancellò i video hot per salvare un calciatore Pm rischia il processo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Per i colleghi milanesi avrebbe cercato di influenzare un procedimento penale in un caso di revenge porn, che vedeva un, Demba Seck, della sua squadra del cuore, il Torino, accusato dall’ex fidanzata. E per farlo avrebbe cancellato dal telefonino del giocatore dei filmati intimi, girati all’insaputa della donna, che l’uomo aveva minacciato, a relazione finita, di inviare agli amici. Invio che in almeno due casi c’era stato. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enzo Bucarelli (nella foto), pubblico ministero del capoluogo piemontese, accusandolo del reato di frode inpenale e depistaggio.