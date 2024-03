Campo sintetico o erba naturale | la variabile impazzita della Lega Pro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’era una volta la vecchia serie C con i suoi campi spesso non in perfette condizioni, ma la certezza era quella di giocare sull’. Da qualche anno non è più così perché sempre più società hanno deciso di dotare i loro impianti diartificiale, soprattutto per contenere al minimo i costi di manutenzione. Dopo i fastiserie A eserie B, in questa stagione anche il Benevento ha dovuto adattarsi alla nuova realtà che ha costretto Andreoletti prima e Auteri ora a programmare il lavoro in base alla superficie di gioco del prossimo avversario. Un calendario ‘parallelo’ che sta costringendo ogni volta i giallorossi a chiedere ospitalità al ‘Meomartini’ per abituarsi alin vista del successivo impegno. Sta andando così anche ...