Campania | il tramonto di Don Vincenzo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gli amministratori che cementano il potere di De Luca insono sotto inchiesta e a processo. Anche in questo emulano fedelmente il loro governatore... Che dopo due mandati, e in cerca del terzo, è in affanno. «I soliti portaseccia…» soffia Donnel microfono dopo essersi rimesso in piedi. Antefatto: durante l’ultimo brindisi di fine anno, un inserviente sposta la poltrona del governatore. E De Luca, visto il capitombolo, se la cava con l’ennesima battuta sui menagrami. Fortuito incidente diventato sgradita profezia. Sognava di emulare il dittatore nordcoreano, Kim II-sung, a capo del regime comunista per 46 anni filati. Ma l’aspirante epigono campano dovrà accontentarsi di un abbondante trentennio. Sul Deluchistan rosseggia il. Passate le Europee, sarà notte. E nell’autunno del prossimo anno, caleranno le ...